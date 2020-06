SIMONE TEBET ‘Não é fácil para mulher fazer política’ A declaração é da senadora Simone Tebet (MDB-MS) durante encontro

27 JUN 2020 - 07h:55 Por Redação

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), senadora Simone Tebet (MDB-MS), admitiu que não é fácil (para a mulher) fazer política. “É um mundo difícil, mas é preciso ter coragem”, disse. Ela participou do “I Encontro virtual + Mulheres na Política”, organizado pela OAB de Mato Grosso do Sul. “A cara da mulher é coragem. Procuro honrar as mulheres de Mato Grosso do Sul e me inspiro nas guerreiras do Brasil”, disse em sua exposição. A senadora ressaltou que a presença nos espaços públicos de comando vai além dos cargos eletivos. Ela defende a ampliação das mulheres em postos-chave de grandes empresas, corporações, estatais, sindicados, associações e assim por diante. A senadora entende que a mulher busca a caneta (o poder) para lutar, especialmente, por direitos coletivos.

Ao longo de sua trajetória, Simone Tebet tem sido a primeira mulher a galgar diversos cargos de destaque: foi a primeira prefeita de Três Lagoas, primeira vice-governadora, primeira líder do MDB no Senado e, agora, é primeira presidente da comissão mais importante da Casa (CCJ). Para ela, isso não é motivo de orgulho, ao contrário, lamenta as barreiras ainda existentes para ampliar o empoderamento feminino.

A senadora fez uma retrospectiva histórica das lutas das mulheres brasileiras desde a chegada ao ambiente público - por necessidade econômica ou por desejo de emancipação e independência. Para ela, a mulher, ao entrar no espaço público, percebeu que não tinha as mesmas condições dos homens e que precisava ir além da luta pelo direito de votar, mas também de ser votada para ter voz e reivindicar direitos.