TRêS LAGOAS ‘Não vou deixar de fazer o que gosto’, diz vereador que dançou axé no palco Em entrevista a TVC, Cascão diz que críticas são de pessoas sem talento e frustradas

29 FEV 2020 - 12h:40 Por Ana Cristina Santos

O vereador de Três Lagoas, Welington Ricardo, o Cascão do PDT, foi alvo de inúmeras críticas nas redes sociais nesta semana, por ter dançado axé no palco durante um baile de Carnaval que aconteceu no final de semana passado.

Vídeos que circularam nas redes sociais, mostrando o vereador dançando, traziam críticas de que ele não estaria preocupado com os problemas da cidade, como os alagamentos, por exemplo. Nesta semana, Cascão recebeu a reportagem da TVC em sua residência para se defender das críticas.

