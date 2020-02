TRêS LAGOAS Nas horas vagas, vereador roça terreno para ganhar um extra Leia essa e outras notas na Coluna Observatório

29 FEV 2020 - 07h:58 Por Da redação

PAQUITÃO

O vereador Wellington Ricardo de Jesus, o Cascão, não perdeu a chance de brilhar em 15 segundos de fama, em um baile de Carnaval popular, no centro de Três Lagoas. De bermuda e tênis, rebolou e se requebrou o que pôde ao som de axé. O vídeo circula na internet. Cascão, do PDT, disse não ver “nada demais” na performance, até porque estava em horário de lazer.

TRABALHADOR

Apesar do salário de R$ 10 mil, o vereador Cascão não conseguiu sair da bicicleta e nem ter casa própria. Atualmente mora em uma casa alugada no bairro Vila Verde. Ele contou que, quando não está na Câmara, roça terreno baldio para ajudar no orçamento. Cascão não revelou quanto cobra para carpir um quintal.

SÓ DÁ DIREITA

Possivelmente nunca na história brasileira grupos de direita foram tão populares. Não há uma rede social sequer que não circule dúzias deles. Em Três Lagoas há pelo menos 10.

TROCAS

Pelas contas de observadores, o MDB e o DEM vão liderar os partidos que receberão maior número de filiações de vereadores do atual mandato na Câmara de Três Lagoas. Partidos nanicos devem encolher ainda mais ou até sumir. A janela partidária vai de 5 de março a 3 de abril.

NEGOCIA

O promotor público Antônio Carlos de Oliveira se esforça no que pode para encontrar holofotes e ter seu nome indicado para vice na futura chapa do prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB). Se não der, de quebra, sai candidato a vereador.

PROSPECÇÕES

Pré-candidatos a prefeito da capital do Estado começam a ser ouvidos em entrevistas pela rádio CBN Campo Grande nesta semana. Séries de entrevistas semelhantes serão realizadas em Paranaíba, Aparecida do Taboado e Três Lagoas.