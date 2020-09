ELEIÇÕES 2020 Nas mãos dos eleitores Candidatos para os cargos de prefeito, vice e vereador foram escolhidos durante as convenções partidárias, cujo prazo está encerrado. Agora, a Justiça Eleitoral vai analisar os pedidos

19 SET 2020 - 09h:00 Por Kelly Martins

Os eleitores da Costa Leste já podem avaliar “mais de perto” o cenário eleitoral para as eleições 2020. O agitado período de convenções partidárias, momento em que as legendas escolheram os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, encerrou em 16 de setembro e, agora, as coligações encaminham os pedidos de candidaturas à Justiça Eleitoral. No entanto, mudanças e novas alianças ainda podem ser feitas até o dia 26 de setembro, data limite para a entrega da documentação oficial aos cartórios eleitorais.

Diferente dos outros anos, os partidos tiveram que fazer adaptações em razão da pandemia de Covid-19. Pela primeira vez na história, puderam realizar as convenções virtualmente, sem aglomerações ou festas com militantes. Há quem optou pela forma presencial, mas teve que seguir todas as medidas de biossegurança, como o distanciamento social, o uso de máscaras e álcool em gel em diversos pontos do local.

Três Lagoas terá sete candidatos a prefeito e lidera o ranking dos municípios da Costa Leste com mais postulantes disputando a prefeitura. Também superou a quantidade da última eleição (2016), que teve quatro candidatos. O cientista político Diogo Medeiros considera que um dos principais fatores para o aumento do número de candidatos é o fim da coligação na disputa proporcional, ou seja, para vereador. Isso foi possível até a última eleição. Em 2020, cada legenda tem que montar a sua própria chapa, o que levou muitas delas, e até as chamadas ‘nanicas’, a lançarem candidatos à prefeitura. Três Lagoas conta com 83.973 eleitores, 289 seções e 31 locais de votação.

PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

A professora universitária de medicina, Kaelly Saraiva, é quem encabeça a chapa, como candidata a prefeita. Ela tem como vice, o candidato petista Vanderlei da Silva (PT)

PSDB - PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA

O atual prefeito Ângelo Guerreiro busca a reeleição pelo PSDB. Ele também segue ao lado do atual vice e candidato, Paulo Salomão, do DEM

PL - PARTIDO LIBERAL

Com chapa pura, a legenda lançou o vereador Renée Venâncio, como candidato a prefeito da cidade, Ele entra na disputa ao lado do candidato a vice, Aguinaldo Garcia

REPUBLICANOS

O auditor fiscal da Receita Estadual, Fabrício Venturoli, vai encabeçar a chapa na disputa do cargo de prefeito. Ele tem como candidata a vice, Wilma Lara, que é do PSB

PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

O tenente-coronel da Polícia Militar, Ênio de Souza, ex-comandante do 2º Batalhão, é candidato ao cargo de prefeito. Com chapa pura, ele tem como vice, a candidata Mariana Amaral

AVANTE

O empresário Divino Lajes entrou na disputa pelo cargo de prefeito. O Avante tem chapa pura e lançou para a eleição, o candidato Donizete Maciel, como vice

SOLIDARIEDADE

O jornalista Sebastião Neto foi lançado pelo partido, candidato a prefeito. Com chapa pura, ele enfrentará a disputa ao lado do candidato a vice, Jhônatas Gabriel



Tabuleiro após convenções na Costa Leste

PARANAÍBA

O município tem 30,4 mil eleitores e seis candidatos vão disputar o cargo de prefeito, nas eleições municipais. Com chapa pura, o Podemos lançou Fredson Freitas, como candidato a prefeitura, junto com a candidata a vice-prefeita, Alcita Ferraz. Pela coligação do MDB e Republicanos estão na corrida eleitoral Diogo Tita, candidato a prefeito, e Adriano Caçula, como vice. O Avante tem chapa pura e os candidatos Renato Tosta (prefeito) e Adejandro Lima. A coligação PSL e PSB anunciou o candidato Sindoley Morais para a prefeitura junto com o candidato a vice Walber Ramos. O PDT tem chapa pura e o candidato a prefeito, Maycol Queiroz, ao lado da candidata a vice, Roseli Aparecida. Pelo DEM, disputa a prefeitura o candidato Binga Freitas e o vice Elson Cesar, que busca a reeleição.

APARECIDA DO TABOADO

Seis candidatos a prefeito entraram na disputa, em Aparecida do Taboado, que possui 18,4 mil eleitores. O PDT lançou Djalma Furquim para a prefeitura ao lado do candidato a vice Paulo Souza (PV). MDB encabeça a chapa com o PSDB, tendo como candidata a prefeita Sirlei Melo, ao lado do vice Mauro Sampaio. Pelo PP, em chapa pura, disputam os candidatos José Lima e o vice Igor Vougado.

O DEM e o PSDC se uniram e lançaram Luiz Carlos Pereira Vieira, candidato a prefeito, ao lado do candidato a vice, Reinaldo Queiroz. PTB encabeça a chapa com o Patriotas, tendo os candidatos Rodrigo Chapéu ao lado do vice Jefinho. O Podemos lançou o candidato a prefeito José Natan, que terá como candidato a vice-prefeito, o tenente Ávila (PSL).

INOCÊNCIA

O município tem 6,3 mil eleitores e terá três candidatos a prefeito. O PSDB anunciou José Arnaldo, como candidato a prefeito, ao lado da candidata a vice Danusa Leal (MDB). O DEM se uniu ao PSD e lançou Paulo Henrique Medeiros para disputar a prefeitura ao lado do candidato a vice Elias Ferreira. O PSL tem chapa pura e os candidatos Antônio Ângelo, mais conhecido como Toninho da Cofapi, ao lado do vice Adair Freitas.

CASSILÂNDIA

São mais de 16,4 mil eleitores e quatro candidatos escolhidos nas convenções para prefeito. Pelo PSDB, o prefeito e candidato Jair Boni disputa a reeleição. Ele terá como candidato a vice Valdecy Pereira da Costa. O MDB e PL lançaram as candidaturas de Ivete Galacini ao cargo de prefeito e Maysa Gomes ao cargo de vice. O PSL lançou o candidato Rosemar Fivela ao cargo de prefeito. Ele tem como candidato a vice Cilas Alberto, do PP. Já o PDT lançou o vereador Rodrigo Barbosa para a prefeitura e tem como vice Rezu Costa, do PSB.

BATAGUASSU

Mais de 18,7 mil eleitores terão dois candidatos para a disputa do cargo de prefeito. O MDB montou chapa pura e tem como candidato à prefeitura Akira Otsubo ao lado da candidata a vice Zélia Bonfim. O PSDB lançou o candidato Dennis Thomazini para prefeito. Ele tem como vice, o candidato Reginaldo Banha, do DEM.

BRASILÂNDIA

A cidade tem 9,2 mil eleitores e três candidatos a prefeito. O MDB lançou o candidato Antônio de Pádua para o cargo de prefeito junto com o vice Gabriel Baez. O PSDB anunciou os candidatos Antônio José da Silva para prefeito ao lado da vice Lea Karla de Moura Dias. O PTB lançou Oliveira Júnior ao lado de Marcos Teodoro.

ÁGUA CLARA

Os 11,9 mil eleitores têm três candidatos a prefeito. O candidato Edvaldo Alves de Queiros ‘Tupete’ (PDT),que busca a reeleição ao lado do vice Daniel Medeiros (Patriota). O PSDB lançou o candidato Silas José da Silva para prefeito ao lado da candidata a vice Márcia Regina Gobbi Juliano. Também disputa a candidata a prefeita Gerolina da Silva Alves (PSD) e vice Tião Ottoni (DEM).