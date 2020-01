BASTIDORES Nas redes sociais, vereadores avisam eleitores de que darão atendimento em recesso Leia a coluna indicadores da edição de sábado (25) do Jornal do Povo

25 JAN 2020 - 11h:32 Por Redação

EM RECESSO

Vereadores de Três Lagoas têm usado as redes sociais para “avisar” eleitores de que dão atendimento em seus gabinetes, na Câmara, apesar do recesso parlamentar.

O PIMENTA PIRA!

Um elogio do vereador Adriano César “Sargento” Rodrigues (PSL) ao secretário de Meio Ambiente, Toniel Fernandes, após a instalação de lixeiras na Lagoa Maior, foi o suficiente para acender a ira do ambientalista Manoel Pimenta. Para ele, tanto o elogio como as lixeiras são “incabíveis”.

EM SILÊNCIO

Sérgio de Paula, presidente dos tucanos em Mato Grosso do Sul, prefere o silêncio e o tempo para a confirmação de que a deputada federal Rose Modesto não trocará o PSDB por uma candidatura a prefeita de Campo Grande. Motivo: PSDB poderá apoiar a tentativa de reeleição de Marquinhos Trad (PSD) - o que ainda está em negociação entre líderes das siglas.

FABRÍCIO NA ÁREA

Em segredo ainda, é verdade, mas o auditor fiscal Fabrício Venturolli costura apoios a uma candidatura para disputar a Prefeitura de Três Lagoas em outubro. Líderes de vários partidos já se reuniram com ele para negociar a montagem de uma chapa. A questão que corre é por qual partido Fabrício poderá disputar a eleição. Pelo Pros é improvável, dizem nos bastidores.

MDB FECHADO

O MDB decidiu, em 2019, que vai apoiar a candidatura à reeleição do prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB). Mas, se há definições na majoritária, faltam na proporcional. A sigla precisa montar seu grupo de candidatos a vereador e vai contar com a liderança do deputado estadual Eduardo Rocha. A lei eleitoral exige que os partidos tenham candidatos próprios, sem coligações.