SIGNIFICADO VERDADEIRO 'Natal deve ser vivido o ano inteiro', diz bispo de Três Lagoas Data tem significado espiritual e fraterno, segundo Igreja Católica

25 DEZ 2019 - 07h:30 Por Tatiane Simon

"O Natal deve ser vivido durante o ano todo. A verdadeira alegria que vem do Senhor e que nos renova com a chegada do Menino Jesus. Que nasce em uma manjedoura, ou seja, no nosso coração. Um Deus que vem caminhar conosco, que quer ser o Emanuel - o Deus conosco! Deus que nos criou à sua imagem e semelhança e nos ensinou o sentido da fraternidade. Esse é o sentido do Natal, viver em espírito de alegria e de fraternidade". A explicação é do bispo da diocese de Três Lagoas, dom Luiz Knupp.

Segundo ele, somos criados à imagem e semelhança de um Deus que é comunhão de amor. "O Senhor vem para nos unir, vem para que nós participemos do seu corpo. O primeiro exercício que a gente faz de comunhão é na nossa família. É da concepção dos nossos pais que somos gerados. Por isso, então, aprendemos a amar, primeiramente, em família", explica.

Este é, portanto, o real significado do Natal, de acordo com dom Luiz. "A restauração de todo o ser humano, reestabelecer a ordem do projeto original, onde todos possamos viver em fraternidade! Que neste Natal, estejamos com o coração preparado para receber o Menino Jesus", conclui.