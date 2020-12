DEPOIS DA BLACK FRIDAY Natal e Ano Novo devem render mais de R$ 15 milhões Vendas de fim de ano mantém economia aquecida, em Três Lagoas

5 DEZ 2020 - 07h:00 Por Bruno Axelson

Depois de um ano complicado para comércio, por conta das medidas de combate ao coronavírus, lojistas de Três Lagoas buscam recuperar parte das vendas projetadas para 2020. A loja de roupas e calçados, na rua Bruno Garcia, onde Poliana Freitas é gerente, fez promoção na Black Friday. O resultado foi bom, mas são nas vendes de Natal e Ano Novo que ela está de olho. “Foi um ano difícil pra gente, mas estamos otimistas com o mês de dezembro, o movimento já está bem melhor”, explicou.

Uma pesquisa da Federação do Comércio de Mato grosso do Sul (Fecomercio), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) aponta que o comércio de Três Lagoas deve movimentar mais de 15,56 milhões de reais com as festas de Natal e Ano Novo.

Deste valor, R$3,73 milhões serão gastos com presentes, que terão um gasto médio de R$197,28. Calçados, roupas e assessórios estão estre os produtos mais procurados pelo consumidor (54%), seguido por brinquedos ( 26%), móveis e eletrodomesticos (13%).

A expectativa de consumo é 60% menor que o projetado para 2019, mas já reflete retomada da economia para 2021. “Os números da pandemia estão controlados e esses números trazem uma certa tranquilidade para o consumidor sair as compras”, comentou Fernando Jurado, presidente da Associação Co-mercial e Industrial de Três Lagoas (ACITL).

A pesquisa ainda revelou que o consumidor está mais criterioso quando ao atendimento, é o que leva em conta 18% dos entrevistados. A maioria dos consumidores também deve optar por pa-gamento a vista (24%). Segundo a Fecomercio, 54% das compras serão no comércio local.