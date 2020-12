IMPLORA ‘Natal na pandemia deve ser só com pessoas da família’ Autoridades de saúde de Três Lagoas pedem que festas sejam sem aglomeração

14 DEZ 2020 - 12h:00 Por Tatiane Simon

Sem beijos e abraços e com apenas a família - que já reside na casa - é que deve ser o Natal e a festa de Ano Novo neste ano. Em 2020 as celebrações de fim de ano serão acompanhadas da pandemia do novo coronavírus, que ainda não encerrou. Autoridades sanitárias preconizam que os encontros sejam suspensos e as festas ocorram com as pessoas que já convivem no imóvel. “Natal na pandemia deve ser somente com as pessoas do mesmo núcleo familiar”, defende o promotor de Justiça e membro do Comitê Anticrise Covid-19 de Três Lagoas, Moisés Casarotto.

A secretária municipal de Saúde, Maria Angelina Zuque, concorda: “não é hora de receber e nem fazer visita. O vírus continua circulando e precisamos nos manter ainda mais vigilantes. Ninguém quer perder um familiar para a Covid-19 em época de festejar, como é no Natal”, defende.

BOM SENSO

Casaroto pondera e diz que, neste momento, o bom senso precisa prevalecer. Segundo ele, fazer a tão tradicional ceia de Natal não está proibida. “Ninguém quer impedir o outro de festejar. Aliás, esse ano mais do que nunca é hora de agradecer. Pela saúde que temos em um ano de tantas dores e desafios com a pandemia. O que o comitê sugere é que as pessoas não relaxem. O cuidado precisa ser mantido. Festeje com as pessoas que moram com você”, alerta.

O decreto municipal não proíbe reuniões e festas em casas desde que não gere aglomeração. O documento prevê que celebrações em residências devam ter no máximo seis pessoas.

PROTOCOLOS

Pessoas com a Covid-19 ou com sintomas da doenças devem manter o isolamento social. Já quem é do grupo de risco precisa redobrar os cuidados. Manter o uso da máscara e higienização das mãos também é preconizado pela Organização Mundial da Saúde.