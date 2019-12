METEOROLOGIA Natal será sem chuva e tempo instável em Três Lagoas Termômetros registram máxima de 33ºC

25 DEZ 2019 - 07h:00 Por Steffany Pincela

A quarta-feira (25) de Natal será de clima ameno, céu nublado mas em chuva em Três Lagoas, segundo previsão meteorológica. A previsão é que céu varie de nublado a encoberto de manhã, com sol à tarde, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe). A temperatura mínima será de 22ºC e máxima de 33ºC.

O dia será chuvoso em algumas cidades da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Em Água Clara o dia será de chuva. O registro é mínima de 22°C e máxima de 34°C.

Clima ameno e sem chuva em Brasilândia e em Bataguassu. A mínima é de 21ºC e a máxima 34ºC.

Sol com poucas nuvens em Paranaíba e Aparecida do Taboado. Ainda de acordo com o Cptec/Inpe, o dia será com possibilidades de chuva à tarde. Os termômetros registram mínima de 21ºC e máxima de 31ºC.

Em Inocência os termômetros registram mínima de 20ºC e máxima de 31ºC com chuva.