EDITORIAL Nem pânico nem descaso Leia o Editorial publicado na edição do Jornal do Povo deste sábado

14 MAR 2020 - 07h:12 Por Redação

A pandemia provocada pela propagação do novo coronavírus ou Covid-19 como preferem os técnicos no assunto alcança as cidades de Mato Grosso do Sul já nos próximos dias, está definitivamente instalada nos limites do Estado, a exigir de todos e de cada mais atitude que pânico, mais providências que medo.

Se não há lugar para alarmismo, não cabe também a indiferença. Se não vale o sensacionalismo, tão comum e previsível nessas horas, principalmente insuflado pelo anonimato das redes sociais, não cabe também a omissão, o descaso ou a negligência.

O assunto é sério e assim deve ser tratado. Os poderes públicos em todos níveis devem passar a anunciar medidas de contenção do contágio, e a proteção passa a ser prioridade considerando todo o conjunto dos cidadãos e, em especial, os que estão mais sujeitos a problemas, como idosos e pessoas com baixa imunidade. E, ao mesmo tempo, novos hábitos terão que ser incorporados à rotina nas cidades, das empresas e das famílias. Uma nova realidade, ditada pelo combate ao contágio pode estar surgindo e não pode ser ignorada.

Uma coisa é certa. Nunca uma pandemia foi enfrentada com tanta mobilização de consciências, com tanta informação qualificada, com tanta disposição coletiva para o enfrentamento necessário. Longe de minimizar os riscos, essa realidade amplifica a capacidade de reação.

Os sul-mato-grossenses integram essa realidade na condição de mediterrâneos entre o Leste brasileiro que concentra o maior número de casos e o Oeste do continente, onde países como Paraguai e Bolívia enfrentam o mesmo problema com uma infraestrutura mais limitada. Além de situados a meio caminho do Sul desenvolvido e do Norte ainda a expandir suas fronteiras sociais e econômicas.

Assim, mais do que nunca é importante, necessário e vital que a postura seja a de seriedade sem pânico, solidariedade sem medo e certeza de que a pandemia será vencida.