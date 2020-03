TRÊS LAGOAS Neste ano, 23 pessoas foram picadas por escorpiões Uma das vítimas é uma criança de apenas dois anos

5 MAR 2020 - 15h:00 Por Gisele Mendes

Somente neste ano, 23 pessoas foram vítimas de picadas de escorpiões em Três Lagoas. Uma delas é uma criança de apenas dois anos, que recebeu atendimento no Hospital Auxiliadora na última segunda-feira (2). Ela já recebeu alta e passa bem. No ano passado, foram registrados 109 casos.

De acordo com Fernando Garcia, coordenador de unidade de saúde, há várias espécies em Três Lagoas. Escorpiões amarelados, que medem cerca de 7 centímetros, são os mais venenosos. “Geralmente, esse tipo é confundido com escorpiões, que também são amarelados, porém, menores, com três centímetros. Neste caso, eles não são tão nocivos à saúde”, explicou.

O coordenador disse também que para evitar o surgimento em casa, é preciso tomar alguns cuidados, entre eles, manter quintais limpos e combater insetos que servem de comidas para eles. “Escorpião gosta de barata. Caso tenha na sua casa é importante dedetizar o local. Vale ressaltar ainda que entulhos de materiais de construção, como tijolos, telhas, madeiras, são a preferência desses animais, portanto, deve-se evitar, assim como manter ralos tampados, pois escorpiões gostam da rede de esgoto”, destacou.

Em caso de surgimento de escorpiões, o CCZ pode ser acionado através do número 3929-1803. Equipes da unidade vão até o local para captura e orientação. Já quando é registrado o acidente, a vítima deve procurar o Hospital Auxiliadora imediatamente, única unidade de saúde do município que conta com o soro antiescorpiônico.