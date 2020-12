TECNOLOGIA Netflix não carrega? Usuários reclamam de código de erro Netflix caiu? De acordo com relatos de usuários, streaming não funciona e exibe

3 DEZ 2020 - 07h:59 Por Redação

A Netflix não carrega e exibe um código de erro para alguns usuários na tarde desta quarta-feira (2). De acordo com o Downdetector, ferramenta que monitora o funcionamento de serviços online, o streaming começou a apresentar problemas por volta das 15h. A plataforma registrou um pico de mais de 1.500 reclamações, sendo a maioria nos Estados Unidos, mas também é possível ver relatos de erro no Brasil.

Em resposta a algumas pessoas no Twitter, o perfil de suporte da Netflix disse que já tomou conhecimento do problema e está trabalhando para corrigi-lo. Também entramos em contato com a assessoria do streaming no Brasil, mas ainda não tivemos retorno.

Apesar das reclamações, o TechTudo testou o serviço na versão web e no aplicativo para celular Android e conseguiu assistir aos conteúdos normalmente. Ao que tudo indica, a falha não atinge a todos os usuários, mas não é possível perceber um padrão para o erro.

De acordo com relatos no Twitter, alguns usuários que estavam assistindo a filmes na Netflix tiveram a reprodução interrompida. O streaming exibe uma mensagem dizendo que está com dificuldade para reproduzir vídeos e pede para que o usuário cheque sua conexão com a Internet. Em alguns casos, a plataforma também mostra um código de erro.

Já no Downdetector, os relatos dão conta de falhas no streaming dos vídeos ou de erro de conexão. Além disso, os problemas na Netflix geraram um aumento de interesse pelo tema no Google. De acordo com o Google Trends, que monitora as pesquisas, na última hora, houve um crescimento nas buscas para "Netflix não carrega", "código de erro Netflix", "Netflix não funciona", "Netflix com problema hoje" e "Netflix caiu".

Nesses casos, não há muito o que fazer a não ser esperar que a Netflix retorne ao normal. Ainda assim, o usuário pode tentar algumas ações para resolver o erro, como alterar algumas configurações do Chrome e do app para celular, mas não há como garantir que o serviço vai voltar a funcionar. (Informações TechTudo)