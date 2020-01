PULSEIRA DE PRATA Ninguém acerta senha e o ‘O Cofre’ chega a R$ 2 mil Seleção é feita diariamente durante o programa “Pulseira de Prata”

5 JAN 2020 - 08h:00 Por Steffany Pincela

Faltam apenas dois números para ser revelada a senha do “Cofre” - uma promoção que vai premiar telespectadores da TVC HD – Canal 13.1 e ouvintes da rádio Cultura FM 106.5 MHz em dinheiro. O valor da premiação está acumulado em R$ 2 mil.

A promoção foi lançada em junho do ano passado, no programa policial “Pulseira de Prata”, com R$ 1 mil iniciais e acumulando R$ 20 por dia, enquanto ninguém acerta a senha eletrônica que abre o cofre. Assim, não há data fixada para encerramento do concurso pelo prêmio.

Para participar, o candidato deve entrar na fanpage da “Cultura FM e TVC”, no Facebook, (facebook.com/culturatvc) curtir e comentar a live do “Pulseira de Prata” e mandar uma mensagem com o nome completo e um palpite de senha de quatro números. É possível dar mais de um palpite por participante, em comentários individuais.

Para acelerar a participação do público, a produção do programa revelou dois dígitos da senha: 1 e 4. Não há previsão se o terceiro dígito será revelado no decorrer da promoção.

A seleção de participantes é feita diariamente durante o programa, de segunda a sexta-feira, às 12h15.

PRIMEIRO VENCEDOR

O metalúrgico desempregado Paulo Santos, de 33 anos, foi o primeiro ganhador da promoção, no primeiro semestre do ano passado. Ele acertou os quatro números da senha ganhou R$ 2.480. A senha, na época, foi 7555. Paulo concorreu com mais de 20 mil participantes. Paulo disse que usaria o dinheiro para “pôr as contas em dia”.

O coordenador artístico do Grupo RCN de Comunicação, Fernando Moraes, disse que a promoção contribui com a audiência do programa e promove o engajamento de internauta por meio da rede social Facebook.