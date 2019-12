TRêS LAGOAS Ninhos artificiais para araras serão instalados na Lagoa Maior Medida adotada pela Secretaria do Meio Ambiente visa proteger as aves adultas e filhotes

16 DEZ 2019 - 14h:56 Por Ana Cristina Santos

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Três Lagoas iniciou proteção nos troncos das árvores onde existem ninhos de araras na Lagoa Maior. Nos próximos meses irá instalar ninhos artificiais no entorno da Lagoa.

Segundo o secretário da pasta, Toniel Fernandes, a medida visa proteger as aves adultas e filhotes.

“Os ninhos estão em troncos baixos e a presença das araras tem chamado a atenção das pessoas. Por mais que não haja má intensão, a aproximação humana e o barulho causa estresse nas aves, o que pode até levar a morte. Esses ninhos serão colocados nas árvores no momento oportuno, criando uma opção para as araras em época de postura de ovos”, esclareceu Toniel.

O biólogo da secretaria, André Figueiredo Villar, destacou que é preciso cuidados para preservação das aves. “As pessoas devem evitar contato físico e aproximação com os ninhos, justamente porque as araras seguem o instinto de proteger seus filhotes. Nós orientamos que as pessoas não usem flash ao fotografar as aves e evitem barulho, pois gera estresse e agitação. Outra coisa prejudicial é dar comida ou qualquer tipo de alimento a elas”, destacou.