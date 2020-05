ENFRENTAMENTO No enfrentamento à pandemia, alunos de medicina da UFMS colam grau 3 meses antes Medida é autorizada pelo MEC desde que os estudantes tenham cumprido 75% da carga horária do estágio

7 MAI 2020 - 14h:00 Por Tatiane Simon

Trinta e seis alunos do curso de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul colaram grau quase três meses antes da data prevista. Os formandos são da primeira turma de medicina do campus de Três Lagoas. Outras universidades federais formaram, desde o início da pandemia do novo coronavírus, 1.241 novos profissionais de saúde.

De acordo com o Ministério da Educação são 1.058 médicos, 150 enfermeiros, 23 farmacêuticos e 10 fisioterapeutas recém-graduados. Na região centro-oeste, foram graduados 125 novos profissionais.

Para antecipar a colação de grau, os alunos precisam ter cumprido 75% da carga horária prevista para o período de internato médico ou estágio supervisionado. A chegada desses novos profissionais ao mercado tem relação com a decisão do MEC de antecipar a formatura de alunos dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia, exclusivamente para atuação desses profissionais nas ações de combate à pandemia do novo coronavírus.

A Cristiane Bergo Domingues faz parte dessa estatística. Ela, que veio de Ribas do Rio Pardo para estudar no campus da UFMS de Três Lagoas, pretende iniciar a carreira na medicina por aqui e, principalmente, enfrentando a pandemia da Covid-19. “Ninguém nasce médico. A universidade é uma etapa. Agora, é estudar mais e mais e dedicar à Três Lagoas esse empenho. A cidade me acolheu tão bem que agora preciso retribuir”, conta.

A colação foi de um jeito bem inusitado. O reitor da UFMS, Marcelo Turine, e outras autoridades participaram da cerimônia, mas foi a distância, por meio de uma transmissão virtual. Pela tela, mais de 400 amigos e familiares dos formandos acompanharam a colação de grau, que foi do lado de fora do auditório da universidade. Os estudantes usavam máscaras e estavam a um metro e meio de distância um do outro. Tudo para respeitar as recomendações sanitárias.

A medida tem caráter excepcional e vai valer enquanto durar a situação de emergência na saúde pública.

ASSISTA