SOM NO MÁXIMO No Jardim Carioca vizinhos se desentendem por som alto 'Era duas da madrugada e a vizinha com o som ligado no 12'

6 AGO 2020 - 06h:25 Por Israel Espíndola

O caso aconteceu na rua Seriema, no Jardim Carioca, em Três Lagoas - Reprodução Na madrugada desta quinta-feira (6), uma guarnição do 2º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para intervir uma possível briga de vizinhos, no Jardim Carioca, em Três Lagoas. De acordo com o registro policial, o morador de 53 acionou os policiais por perturbação do sossego, ele relatou aos policiais que todos os dias quando chega para seu descanso noturno a vizinha, uma mulher de 48 anos, liga o som no último volume. Ainda ressaltou que já procurou a mulher por várias vezes de forma educada, mas nunca foi atendido para baixar o volume do som. Nesta madrugada, por volta das 2h da manhã, a guarnição da PM se posicionou em frente a residência e percebeu que o som estava ligado, a proprietária da foi orientada sobre os fatos, porem a mesma se negou a desligar o aparelho. Diante dos fatos ela foi informada que seria conduzida para delegacia juntamente com o aparelho de som. A mulher simplesmente respondeu aos policiais, que por ela estava tudo bem! A mulher, o som amanheceram na Depac onde o caso foi registrado.

