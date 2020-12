VIOLêNCIA DOMÉSTICA No meio da discussão homem defere golpes com capacete na mulher Os dois iriam para um velório quando a começaram discustir

3 DEZ 2020 - 09h:00 Por Israel Espíndola

Na manhã desta quinta-feira (3), uma equipe do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi acionada para atender um caso de violência contra a mulher no bairro Montanini, em Três Lagoas.

De acordo com o registro policial, no local estava uma mulher, de 24 anos, relatou aos policiais que esta amasiada há dois anos com o autor, e o mesmo não teria dormido em casa, sendo que na manhã desta quinta-feira os dois iriam a um velório.

Os dois começaram a discutir por conta da motocicleta do casal, em determinado momento o homem desferiu golpes de capacete na mulher atingindo na cabeça.

Após as agressões o homem se trancou dentro da residência deixando a mulher pro lado de fora, o agressor só saiu da casa com a chegada da Polícia Militar.

Os dois foram conduzidos para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como violência doméstica.

Na delegacia o autor das agressões apresentou arranhões na região do abdome, segundo ele a lesão foi provocada pela vítima. Já a mulher se queixou de forte dores na cabeça, região em que foi agredida.