ESPECIALISTA ‘No trabalho, o momento é de se prevenir’ Vírus pode resistir até nove dias em superfícies

23 MAR 2020 - 10h:40 Por Marcus Moura

Para evitar a disseminação do novo coronavírus no trabalho é preciso praticar o distanciamento com cuidado redobrado na limpeza, afirma a infectologista Priscilla Alexandrino. O vírus pode resistir até nove dias em superfícies, aumentando a possibilidade de contaminação.

Segundo a médica, reuniões, aglomerações e até apertos de mãos e abraços devem ser evitados. “Temos que evitar contato direto”, orientou.

mbros de parte de grupos de risco, como diabéticos, idosos, imunossuprimidos e outros devem trabalhar em casa. “A possibilidade da doença ser mais agressiva e provocar complicações nestas pessoas é maior”, ressalta.

É preciso tomar cuidados extras, principalmente no transporte público. “Se a pessoa toca em lugares onde várias pessoas já tocaram antes, como corrimãos e apoios, é preciso se higienizar com água e sabão. Porém como nem sempre há uma pia para isso, o álcool em gel basta”, acrescenta a médica.