FURTO Notebook some de escritório e empresário procura à Polícia O caso foi registrado como furto na Terceira Delegacia de Polícia Civil

11 FEV 2020 - 15h:00 Por Alfredo Neto

Um homem de 32 anos foi vítima de um furto na manhã desta terça-feira (11) em um escritório na rua Alfredo Justino, no centro de Três Lagoas.

A vítima contou na Terceira Delegacia de Polícia Civil, que ao chegar às 7h no escritório abriu o local normalmente como sempre é feito e não percebeu nenhum sinal de arrombamento ou invasão, mas sentiu falta de um Notebook.

Após não encontrar o aparelho no interior do estabelecimento, a vítima procurou a 3ª DP onde registrou um boletim de ocorrência para uma investigação do caso.