TRêS LAGOAS Nova ação de sanitização é realizada em rodoviária e cemitério Prefeitura realiza sanitização com o uso de bombas costais mecanizadas

30 ABR 2020 - 14h:00 Por Tatiane Simon

Equipe da Vigilância Sanitária em parceria com a Secretaria Municipal de Administração vem realizando a sanitização de diversos locais com o uso de bomba mecanizada costal contra o novo coronavírus. Na mira, desta vez, estão os locais onde o acesso com o caminhão é mais difícil, como rodoviária e cemitério.

Essa nova modalidade de sanitização facilita a limpeza de locais onde o acesso do caminhão é complicado, "estamos utilizando as bombas costais na rodoviária, parques, cemitério e onde tem aglomeração de pessoas", afirmou o coordenador de Vigilância Sanitária, médico veterinário Christovam Tabox Bazan.

A sanitização também aconteceu em diversos locais com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), em torno do Hospital Auxiliadora, Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas e outras localidades.

"O produto utilizado tem a finalidade de matar o vírus, que pode estar na superfície, nas paredes, nos puxadores de portas, corrimãos e no chão", resumiu o Bazan.