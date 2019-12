EDUCAÇÃO Nova escola municipal será inaugurada em 2020 Unidade em construção no bairro Novo Oeste entrará em funcionamento em fevereiro

28 DEZ 2019 - 13h:00 Por Ana Cristina Santos

No ano letivo de 2020, Três Lagoas contará com uma nova escola municipal. A unidade em construção no bairro Novo Oeste entrará em funcionamento em fevereiro, segundo o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB).

A escola será composta por 12 salas de aula, e terá capacidade de atendimento de até 780 alunos, em dois turnos , ou 390 alunos em período integral.

A escola, que está em construção em um terreno de 3.228 metros quadrados, na esquina das ruas Jatobá e Daniel Alencar, foi orçada em R$ 6,4 milhões.

Além da escola, um CEI (Centro de Educação Infantil) também será inaugurado no ano que vem, no bairro Orestinho. A obra foi orçada em R$ 3,7 milhões e terá capacidade para atender 240 crianças.

A maior demanda é para alunos de zero a três anos.

Com as duas unidades que serão inauguradas, Três Lagoas terá 19 escolas municipais e 19 centros de Educação Infantil. De acordo com a Secretaria de Educação, as duas unidades vão suprir a demanda da região do Novo Oeste, em decorrência da quantidade de famílias que moram nos conjuntos habitacionais.