CONSUMIDOR Nova Estrela aposta em inovação e investimentos Compras com segurança contra a Covid-19 e economia no bolso

31 MAI 2020 - 10h:00 Por Kelly Martins

A pandemia do coronavírus assustou, mas não parou muitos empresários que tentam de todas as formas driblar a crise e manter investimentos. A Rede de Supermercado Nova Estrela, por exemplo, possui três unidades, em Três Lagoas, uma em Andradina (SP), e continua firme nos projetos para a abertura da quarta loja na região. São mais de 600 funcionários empregados, representando 1.200 famílias. A unidade no interior paulista passou por reforma e adequações com intuito de garantir ao consumidor mais segurança contra a covid-19 durante as compras.

ECONOMIA NO BOLSO

“A nossa loja fica dentro do shopping de Andradina e sofreu um pouco mais nesse período de isolamento social. Mas, aproveitamos para trocar todos os equipamentos de refrigeração da unidade. Adaptamos para a comunicação visual de Três Lagoas. Antes eu falava que Andradina tinha o melhor supermercado da cidade e só faltava a cobertura do estacionamento. Agora, nós já temos o estacionamento coberto. Além de ser uma loja com corredores amplos, 22 checkouts, rotisseria, adega, com vários tipos de vinho”, destacou o diretor presidente da Rede Nova Estrela, Joaquim Barbosa. Com o inverno, o consumidor ainda pode adquirir vários tipos de caldos.

Outro fator importante é a carga tributária. Como o ICMS em Mato Grosso do Sul é mais alto no comparativo com São Paulo, o consumidor pode ter uma economia de até 30% nas compras.