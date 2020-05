CAMPANHA Nova etapa da vacinação contra gripe inicia amanhã e em sistema 'drive thru' Previsão é que mais de 36 mil moradores serão imunizados neste ano

15 MAI 2020 - 16h:00 Por Tatiane Simon

A campanha de vacinação contra gripe Influenza entra em uma nova etapa a partir deste sábado (16). Agora, é a vez das gestantes, puérperas, professores e adultos com mais de 55 anos de idade.

A imunização, somente amanhã, será em formato drive thru. Ou seja, quem for de carro até um dos pontos de imunização, não precisará sair do veículo para receber a vacina. Essa foi a estratégia utilizada durante a primeira etapa da campanha, com os idosos e profissionais da saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o formato resultou em pouca aglomeração, baixo tempo de espera e organização. Com isso, os riscos de disseminação do novo coronavírus são reduzidos.

A campanha de vacinação contra gripe Influenza começou no dia 23 de março, em Três Lagoas. A vacina protege contra os vírus Influenza A H1N1 e H3N2 e contra um vírus da Influenza B. Ela não imuniza contra o novo coronavírus.

Pontos

Serão três pontos de apoio para a vacinação no drive thru. São eles: o estacionamento do Shopping Três Lagoas, em frente ao Quartel do Exército e o Parque de Exposições. A ação começa às 7h e encerra às 10h. A secretaria reforça que haverá distribuição de senha e os três locais possuem quantidade iguais da vacina.

Estimativa

Levantamento da secretaria prevê que mais de 36 mil moradores serão imunizados com a campanha neste ano.

