FRIOZINHO Nova frente fria chega na quinta em Três Lagoas e sem chuva Temperatura deverá cair na quinta-feira (9), segundo o Inmet

6 JUL 2020 - 08h:23 Por Kelly Martins

Uma nova frente fria se aproxima de Mato Grosso do Sul nesta semana e deverá provocar queda na temperatura, a partir de quinta-feira (9). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), haverá friozinho em Três Lagoas, mas com temperatura moderada e não, intensa.

A temperatura mínima prevista para quinta é de 13°C e, máxima, de 25°C. Na sexta (10), a mínima, deverá ser de 16°C. No período da manhã, o céu poderá ficar encoberto com nuvens, mas sem previsão de chuva para esta semana. O tempo seco permanecerá no mês de julho, o que gera alerta com a umidade do ar que poderá ficar baixa.

Dessa forma, é importante que a população fique atenta aos cuidados diários com a hidratação e com a pele.