Nova gasolina deve chegar nesta semana e litro pode ficar R$ 0,10 mais caro

10 AGO 2020 - 07h:15 Por Kelly Martins

Os postos de combustíveis já podem vender a nova gasolina distribuída pela Petrobras. Ela ganhou uma fórmula que promete melhor desempenho do motor e economia, com qualidade ‘padrão internacional’. A novidade ainda não é comercializada em Mato Grosso do Sul, mas deverá estar disponível para o consumidor já a partir da próxima semana, nos postos, inclusive, em Três Lagoas. A estimativa é de que o litro fique R$ 0,10 mais caro na bomba, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes (Sinpetro-MS).

“Essa gasolina tem um diferencial que é proporcionar maior rendimento. A Petrobras anunciou que poderia haver reajuste no preço da nova gasolina até por conta da qualidade. Mas até esse momento, esse valor não foi anunciado”, pontuou o diretor do sindicato Edson Lazarotto. O novo padrão vale para a gasolina do tipo C (comum) e premium, aquela indicada pelas fabricantes de carros esportivos. A Petrobras informou que o novo combustível deixará os veículos até 5% mais econômicos.

ESTOQUE VELHO

De acordo com o Sinpetro-MS, os postos de combustíveis estão esvaziando os estoques para receber a nova gasolina. “Com a pandemia do Coronavírus, a rotina de muita gente foi alterada e isso fez com que o volume de combustível comercializado reduzisse. Por isso, vários postos ainda têm estoques de gasolina”, disse Lazarotto. A gasolina com as antigas especificações ainda pode ser entregue nas distribuidoras até 3 de outubro. Já nos postos, o prazo encerra em 3 de novembro.

À VISTA E A PRAZO

O combustível em Três Lagoas está na lista dos mais caros no Estado. No mês de agosto, o litro da gasolina é comercializado pelo preço de R$ 4,18 em alguns estabelecimentos. O maior valor encontrado chega a R$ 4,59. Mas isso se o consumidor fizer o pagamento à vista. Quem optar por essa forma de pagamento pode chegar até uma economia de até R$ 0,41 centavos no bolso.

Já quando o assunto é pagamento a prazo, o valor vendido da gasolina chega a R$ 4,86, ou seja, quase R$ 0,70 a mais. O levantamento foi feito em 24 postos de combustíveis. A dúvida é: será que essa prática de diferenciar os preços está prevista em lei? O diretor do Procon de Três Lagoas, Adenaldo Nunes, explica que os donos de postos podem alterar o valor, conforme a forma de pagamento, com o amparo de uma lei federal. Porém, é preciso informar ao consumidor sobre a diferença de preços, com banners e cartazes.

INVESTIGAÇÃO MP

A pesquisa realizada pelo Procon vem ao encontro de uma solicitação da 7ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas, que atua na proteção do consumidor. Os valores altos dos combustíveis praticados na cidade tem chamado a atenção e está sob análise do Ministério Público.