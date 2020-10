PROMOÇÃO Nova promoção do Grupo RCN vai distribuir prêmios durante cinco meses O Caminhão de Prêmios vai envolver empresas parceiras e realizar mais de 50 sorteios ao longo de 150 dias

31 OUT 2020 - 13h:30 Por Da redação

O Grupo RCN de Comunicação está lançando agora a promoção Caminhão de Prêmios, que vai sortear móveis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos entre outros objetos. Ao longo de 150 dias, além de 20 vales compras no valor de R$ 500. O prêmio principal é a carga de um caminhão lotado de prêmio, no final da promoção. Outro caminhão de prêmios será dividido em sorteios semanais e mensais, na maior promoção já realizada em Três Lagoas, envolvendo empresas participantes , e os veículos do Grupo RCN, as rádios Cultura FM e Band FM e a TVC HD Canal 13.1.

A promoção deste ano substitui o reality show que tradicionalmente o grupo realizava em praça pública. Em função da pandemia e das regras de distanciamento social que não recomendam aglomerações, o reality foi substituído pela promoção Caminhão de Prêmios. Uma nova dinâmica, com muito mais sorteios e totalmente virtual foi escolhida para garantir que a proximidade dos veículos do Grupo RCN com a sua audiência, além dos mesmos níveis de qualidade na informação e no entretenimento. E agora com muito mais prêmios.

Como participar

Os interessados em participar da promoção devem seguir um roteiro bem simples para se habilitarem aos sorteios. Basta que fotografem pelo celular o cupom fiscal referente à compra realizada numa das lojas participantes da promoção. Em seguida encaminhem a foto pelo aplicativo Wathsapp para o número (67) 3509 7500, acompanhado da hashtag #CaminhãodePrêmios.

A partir daí, o concorrente deve esperar um link que será encaminhado de volta. Bastará então acessá-lo para concluir seu cadastro com as informações solicitadas. A partir daí, passa a participar de todos os sorteios da promoção.

Tudo isso será feito de forma digital, com segurança, atendendo as normas sanitárias em vigor.

Os sorteios

A promoção Caminhão de Prêmios vai realizar entre 21 de novembro de 2020 e 20 de março de 2021, mais de 50 sorteios entre os inscritos na promoção e telespectadores e ouvintes do grupo RCN.

Cinco sorteios maiores do Caminhão de Prêmios serão realizados em datas já marcadas. Nos dias 21 de novembro e 19 de dezembro de 2020, e nos dias 16 de janeiro, 20 de fevereiro e 20 de março, serão realizados os sorteios maiores, com distribuição de vales compras, eletrodomésticos, móveis, celulares entre outros prêmios.

Além disso, ao longo de todo esse período, os veículos dos Grupo RCN, as Rádios Cultura FM e Band FM e a TVC HD Canal 13.1 vão sortear outros prêmios, como batedeiras elétricas, sanduicheiras, bicicletas ou microondas, entre seus ouvintes, telespectadores e seguidores. Os sorteios serão semanais e dele participarão os inscritos que atenderem à convocação específica do sorteio.

“É o maior conjunto de prêmios e de sorteios que já se promoveu em Três Lagoas. Serão, ao todo, mais de 50 sorteios diferentes, numa única promoção que vai durar 150 dias. E ao final, um caminhão de prêmios para um único sorteado”, explica o Coordenador Artístico do Grupo RCN Fernando Moraes, lembrando que a promoção refere-se a prêmios tão numerosos que lotam um caminhão. “O veículo, é claro, não faz parte do sorteio”.

Os prêmios

O maior prêmio da promoção é um conjunto de móveis, eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos que lotam um caminhão. Cama, geladeira, ar-condicionado, fogão, microondas, liquidificador, batedeiras, Jogo de mesa e cadeira, sanduicheira, televisão, microsystem, sofá, armário, celular, tablet, video-game, ventilador e bicicleta, serão de um único sorteado no dia 20 de março de 2021.

Um outro conjunto semelhante será desmembrado em sorteios semanais a serem feitos pelos veículos do Grupo RCN. E, nos cinco sorteios com data marcada, serão entregues ainda outros 20 vales compras no valor de R$ 500.

A promoção

Segundo o diretor do Grupo RCN, Estevâo Congro, “a mobilização de nossos veículos e de nossos parceiros a partir do final deste ano e no início do ano que vem é uma contribuição animada na direção da normalildade’. Ele explica que a sorte e os prêmios despertam sentimentos positivos “numa época muito especial, que envolve um final de ano difícil em função sobretudo da pandemia e o início de um ano cheio de esperanças num tempo melhor para todos”. Para Estevâo “com a promoção Caminhão de Prêmios, fazemos a nossa parte e mostramos que queremos estar juntos de nossos ouvintes e telespectadores o ano todo”.