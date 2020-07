REMIX Nova versão de ‘What’s Love Got To Do With It?’ traz parceria de Kygo e Tina Turner “Private Dancer” foi o disco mais vendido dela na América do Norte

15 JUL 2020 - 08h:03 Por Redação

Aos seus 80 anos, a cantora, compositora, dançarina e atriz, Tina Turner anunciou o retorno ao mundo da música com uma parceria com o DJ Kygo. O retorno será lançado com o remix da música “What’s Love Got To Do With It?”, lançada originalmente em 1984 para o disco “Private Dancer”. O lançamento está marcado para a sexta-feira (17).

Empolgado o produtor compartilhou uma foto dos dois e escreveu: “Mal posso acreditar que vou lançar uma parceria com a Tina Turner nesta sexta-feira! ‘What’s Love Got To Do With It’ é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos e parece surreal a ter a oportunidade de trabalhar com uma artista tão lendária.”

Can’t believe I’m releasing a collab with @LoveTinaTurner this Friday! ‘What’s Love Got To Do With It’ is one of my all time favorite songs, and it feels surreal to get the opportunity to work with such a legendary artist! Can’t wait for you all to hear it pic.twitter.com/q4kroHm1H9 — Kygo (@KygoMusic) July 13, 2020

“Private Dancer”, de Tina, foi a entrada da artista às músicas mais animadas e baladas, marcando a “volta por cima” após o divórcio com Ike Turner. Foi o disco mais vendido dela na América do Norte e conta com outros singles como “Better Be Good to Me”, a faixa-título, e “Let’s Stay Together”.

Em 2020, a Biblioteca do Congresso Estadunidense nomeou o disco ao National Recording Registy “por causa da importância cultural, histórica e estética para a herança sonora gravada do país” que ele tem. (Fonte: Papel POP)

Confira “What’s Love Got to Do With It?”