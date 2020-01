MERCOSUL Novas placas começam a ser trocadas em todo o país Uma das alterações diz respeito à cidade do veículo, que não será mais informada

31 JAN 2020 - 05h:55 Por Valdecir Cremon

Entram em vigor, a partir desta sexta-feira (31), as placas padrão Mercosul. As novas peças apresentam diferenças em relação às placas cinza usadas atualmente em alguns estados. Uma das alterações diz respeito à cidade do veículo, que não será mais informada. Em Três Lagoas funciona uma das seis empresas autoradas pelo Detran do Estado para o fornecimento de placas.

Em algumas Unidades da Federação que adiantaram ao prazo de vigência da nova placa, as peças chegaram a sair com a impressão do brasão dos municípios. No entanto, a exigência foi retirada em 2018. Este dado, agora, só pode ser conhecido por meio do QR Code - um código que é lido pelos smartphones.

O padrão Mercosul é utilizado no Brasil desde setembro de 2018. O primeiro estado a adotar a medida foi o Rio de Janeiro, segundo o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Atualmente, mais de 4,5 milhões de veículos circulam com a nova peça no País. O formato também é adotado na Argentina, Paraguai e Uruguai.