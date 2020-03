COVID-19 Nove moradores de MS estão curados do novo coronavírus Três Lagoas não tem nenhum caso confirmado e Estado soma 25 vítimas

27 MAR 2020 - 10h:00 Por Tatiane Simon

Nove dos 25 moradores de Mato Grosso do Sul que foram infectados pelo novo coronavírus estão curados da doença Covid-19, provocada pelo vírus. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde, que em entrevista coletiva afirmou que, esses pacientes saíram da quarentena e apresentaram cura. “Nove casos saíram da quarentena de 14 dia e estão curados”, anunciou o secretário da pasta, Geraldo Resende.

Três Lagoas não testou positivo para Covid-19 em nenhum dos nove casos suspeitos notificados no município. Em todo o Estado, são 25 pacientes em tratamento contra a doença. A maioria dos casos concentra-se na capital, Campo Grande.

O último caso confirmado em Mato Grosso do Sul é o de um bebê de três meses que teve contato com uma pessoa com a doença.

Mais 10 testes deram negativo para Covid-19, somando 299 suspeitas descartadas. O número de casos suspeitos monitorados pela secretaria passou para 53. As informações estão no boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (26).