ACIDENTE Nove passageiros seguem internados no hospital de Mirandópolis Maioria dos passageiros é de Três Lagoas e tinha ido fazer compras em São Paulo

18 DEZ 2019 - 11h:55 Por Ana Cristina Santos

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que 15 vítimas do acidente com um ônibus ocorrido na rodovia Marechal Rondon, na madrugada desta quarta-feira (18), foram socorridas no Hospital Estadual Doutor Oswaldo Brandi Faria, em Mirandópolis (SP). A maioria das vítimas é de Três Lagoas.

Destes, seis tiveram alta nesta manhã, sete continuam em observação, uma está na UTI e uma passa por avaliação clínica para avaliação cirúrgica.

Todas as vítimas, segundo o hospital, foram recebidas por equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros e assistente social e passaram por raio x, tomografia e exames de sangue.

Duas mulheres morrem. Uma identificada como Jandira Amadio de Souza, 72 anos, que morava em Guaraçaí (SP), e Fernanda Araújo Brito, 22 anos, de Andradina (SP).

Os passageiros estavam em um ônibus da empresa Marca Turismo de Três Lagoas, e voltava de São Paulo, com passageiros que foram fazer compras. O motorista teria perdido o controle da direção, atingiu o guard-rail e desceu no barranco.