CAMPANHA Novembro azul: especialista fala sobre a importância da ação

25 NOV 2020 - 07h:00 Por Carol Beghelini

Novembro é o mês dedicado a prevenção do câncer e próstata. Em Três Lagoas, os registros no setor de oncologia no ano passado, foi uma média de 75 pacientes por mês em fase de tratamento. Já neste ano, de janeiro a setembro, a média está em 76 pacientes por mês.

A idade não é um fator decisivo para desenvolver a doença, e de acordo com o urologista, Dr. Guilherme Munhoz, a doença não é exclusiva de idosos, porém, a faixa etária mais afetada são homens acima dos 60 anos.

