TRêS LAGOAS Novembro termina com saldo positivo na geração de empregos No mês passado, Três Lagoas apresentou mais contratações do que demissões

21 DEZ 2019 - 07h:00 Por Ana Cristina Santos

Três Lagoas encerrou novembro com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. No mês passado, o município contratou 1.311 e demitiu 1.166, saldo positivo de 145 novos postos de trabalho.

No acumulado do ano, Três Lagoas também fechou com saldo positivo na geração de empregos. Foram 14.738 admissões, contra 13.767 demissões, saldo de 971 novas vagas de trabalho criadas.

Dourados foi a cidade que mais contratou no mês passado. O município encerrou novembro com saldo positivo de 359 novos postos de trabalho. Em segundo lugar ficou Três Lagoas, seguida por Nova Andradina e Sidrolândia, cada uma com saldo positivo de 118 novos postos de trabalho. Campo Grande encerrou o mês passado com saldo positivo de 25 novos postos de trabalho.

Mato Grosso do Sul também encerrou novembro com mais contratações do que demissões.