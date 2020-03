TRêS LAGOAS 'Novo’ Casarão Português será inaugurado em junho Recuperação do edifício tombado como patrimônio histórico foi determinada pela Justiça

2 MAR 2020 - 15h:03 Por Ana Cristina Santos

As obras de restauração do prédio que abrigou o antigo Consulado Português, em 1914, localizado na rua Paranaíba, no centro de Três Lagoas, serão concluídas em junho deste ano, segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto.

As obras, iniciadas em agosto do ano passado, são executadas pela empresa Bergamo Construtora, com sede em Campo Grande. A empresa venceu a licitação pelo valor de R$ 650,3 mil.

Segundo o encarregado do serviço, Amâncio Soares, uma obra de restauração é mais complexa do que uma nova construção. Foram dois meses, conforme ele, “só quebrando”. A empresa terá que entregar o imóvel no modelo original. “Uma obra de restauração é mais difícil do que construir uma casa nova. Temos que deixar no modelo original”, ressaltou.

Após restauração, o imóvel deverá abrigar algum setor ligado a área da Cultura, segundo adiantou o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB).

A restauração deve-se a uma decisão judicial que obrigou o município a restaurar o prédio, tombado em 2013 como patrimônio histórico do município. A sentença de primeira instância saiu em outubro de 2015 e foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado, em agosto de 2016.

Entretanto, apenas na gestão atual é que a ordem de serviço foi autorizada e as obras iniciadas. O projeto da restauração foi elaborado pela empresa Retrô Projetos de Restauro, com sede em Goiás, por R$ 137 mil.

O casarão foi construído pelo vice-cônsul de Portugal no Brasil, Teotônio Mendes, e pertence à sua família. Até o final de 2015, o imóvel era usado como moradia pelo neto do cônsul, Cláudio Mendes Pauliquevis, que se mudou em decorrências das condições do prédio.

MAIS RESTAURAÇÃO

O diretor do Departamento de Cultura, Rodrigo Fernandes, adiantou que a prefeitura tem mais projetos previstos para a restauração de imóveis, como por exemplo, do prédio que abrigou a antiga prefeitura, o Paço Municipal Rosário Congro, no centro da cidade.

Fernandes também adiantou que a “igrejinha” de Santo Antônio, também no centro da cidade, passará por restauração ainda neste ano. Atualmente, a administração finaliza a reforma do prédio da antiga Estação Ferroviária, também no centro. As obras estão em fase de acabamento.