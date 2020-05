CASOS POSITIVOS Novo coronavírus já contaminou 14 profissionais da saúde de Três Lagoas Em todo o Estado já foram contaminados 40 profissionais atuantes na linha de frente do combate contra a pandemia

2 MAI 2020 - 11h:00 Por Tatiane Simon

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 14 profissionais da saúde foram contaminados. Os trabalhadores, atuantes na linha de frente ao combate e enfrentamento da doença causada pelo vírus, a Covid-19, tiveram que se afastar dos seus postos de trabalho para o tratamento. O grupo é de alta vulnerabilidade devido à exposição ao vírus em tempo integral, de acordo com as autoridades de saúde.

No total, são 40 profissionais da área da saúde que tiveram que ser afastados porque foram infectados pelo novo coronavírus em Mato Grosso do Sul. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde.

Segundo a pasta, além dos 14 trabalhadores de Três Lagoas, também foram confirmados 12 casos em Campo Grande, oito em Nova Andradina, quatro em Chapadão do Sul e dois em Batayporã. O levantamento trás registros de até o dia 27 de abril.

A partir da contaminação, os profissionais devem cumprir a quarentena, que é período em que o paciente fica em completo isolamento, e que dura, em média, 14 dias. Na outra ponta dessa história ficam os pacientes, que buscam atendimento em hospitais e unidades de saúde com suspeitas da doença.

DIAGNÓSTICO

Os profissionais de saúde têm prioridade na realização de testes rápidos. Três Lagoas recebeu 600 kits neste mês, do governo federal, e a administração municipal comprou mais cinco mil kits de testes rápidos.