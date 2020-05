TRêS LAGOAS Novo decreto permite reabertura de academias de crossfit e estúdios de dança Segmentos deverão se adaptar às novas regras da prefeitura de Três Lagoas

8 MAI 2020 - 13h:01 Por Kelly Martins

Academias e estúdios de danças, que oferecem aulas em grupo, poderão retomar o funcionamento a partir da próxima semana após depois meses sem atendimento presencial, em Três Lagoas.

Um novo decreto liberando a reabertura está previsto para ser publicado na segunda-feira (11) pela prefeitura da cidade. A liberação ocorreu após reunião entre os membros do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e o Ministério Público, além de representantes do comércio local, na quinta-feira (7) para avaliar o cenário do novo coronavírus, em Três Lagoas.

A flexibilização para reabertura é somente mediante diversos cuidados para evitar a propagação do vírus. As academias, segundo o Comitê, deverão possuir alvará de funcionamento e licença sanitária. Deverá ser permitida a entrada de apenas 1 aluno a cada 25 metros quadrados de área da atividade, mantendo sempre 3 metros de distância entre os alunos durante as atividades e 1,5 metro em repouso. Deverá ser limitado em 10 alunos por turma.

Os materiais utilizados deverão ser individuais e deve ser evitado o contato com qualquer tipo de piso. O intervalo entre as aulas deve ser de, no mínimo, uma hora para garantir a renovação de ar do ambiente, higienização do piso e equipamentos individuais.

Ainda segundo as novas determinações, após o encerramento do treino o aluno não poderá continuar no local. As aulas deverão ser agendadas. É proibido o uso de ventiladores de teto, parede e chão. E não será permitida a entrada de pessoas do grupo de risco, como crianças, idosos e doentes crônicos.

Não liberados

Outros setores também fizeram solicitações para a reabertura. Porém, não foram aceitos pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Na lista está a reabertura total do Shopping Popular, por exemplo, que foi negada. Assim como os cursos profissionalizantes. Os berçários só voltarão quando as aulas das escolas retornarem. Serviço de mototáxi, locais de festa e lazer também continuam fechados.