ESTELIONATO Novo golpe promete abono emergencial de natal Criminoso manda uma mensagem sobre um novo benefício do governo para o natal

15 DEZ 2020 - 12h:00 Por Tatiane Simon

Circula em aplicativos de mensagens de celular e redes sociais um novo golpe que promete um abono de natal emergencial aos trabalhadores. O conteúdo é falso, segundo Ministério da Cidadania, que já emitiu um alerta informando que este benefício não existe e que esta mensagem é falsa.

O golpe funciona assim: o criminoso manda uma mensagem informando sobre um novo benefício do governo para o natal. Junto com a informação segue um link. Se a vítima clicar neste link o golpista consegue acessar informações pessoais que estão no celular, como senhas, e-mails e aplicativos bancários.

O governo liberou sim, o abono salarial de trabalhadores que estiveram empregados no ano de 2019. O PIS é pago para quem recebe até dois salários-mínimos e está liberado, por meio do aplicativo Caixa Tem. O valor é calculado de acordo com o tempo em que o trabalhador esteve com a carteira assinada. Quem trabalhou os 12 meses do ano vai receber R$ 1.045.