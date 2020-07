TRêS LAGOAS Novo horário do toque de recolher começa a valer nesta sexta-feira Essas e outras medidas estão no decreto publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial

16 JUL 2020 - 10h:22 Por Ana Cristina Santos

Novo horário do toque de recolher começa a valer nesta sexta-feira - Arquivo/JPNews Saiba Mais ‘Moradores extrapolam em momentos de lazer’, diz promotor O toque de recolher em Três Lagoas- horário que não é permitido a presença de pessoas nas ruas, com suas exceções- começa a valer nesta sexta-feira (17). Atualmente, o toque de recolher começa a meia noite, e vai até às 5h. Essa e outras medidas de prevenção a Covi-19, foram publicadas no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (16). No entanto, houve um erro na publicação, que consta domingo (19), como data para a validade do decreto, mas a prefeitura retificou e informou que as medidas passam a valer a partir desta sexta-feira (17). De acordo com o decreto, o confinamento domiciliar obrigatório não se aplica aos casos de deslocamento por questões de saúde, trabalho, serviços de entrega a domicílio (delivery) de restaurantes, bares, lanchonetes e congêneres, bem como outra circunstância relevante devidamente comprovada. Bares, lanchonetes, restaurantes, e conveniências poderão realizar vendas até às 21h para que as 22h haja o fechamento total do local para o atendimento ao público, mantendo apenas o sistema delivery. Os supermercados também poderão funcionar até às 21h, assim como o shopping center. Também fica proibida a realização de apresentações musicais nos estabelecimentos para evitar aglomerações. Os supermercados deverão, obrigatoriamente, medir a temperatura dos clientes na entrada. Além disso, foi recomendado que adultos façam as compras sem a presença de crianças, que não devem ser levadas aos shoppings, lotéricas e bancos, também.

