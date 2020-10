ATENÇÃO! Novo horário do toque de recolher começa nesta quarta em Três Lagoas Comerciantes deverão encerrar atendimento ao público às 23h

28 OUT 2020 - 13h:00 Por Kelly Martins

Comerciantes, donos de bares e restaurantes devem ficar atentos quanto ao novo horário do toque de recolher, em Três Lagoas. Ele foi ampliado e passa a ser a partir de meia-noite, começando a vigorar nesta quarta-feira (28).

A nova medida foi definida pelos membros do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 e a flexibilização vem de encontro com a redução de casos da doença. A cidade conseguiu melhorar de faixa deixando a bandeira vermelha para a laranja, segundo relatório do Governo do Estado.

De acordo com a nova medida, estabelecimentos comerciais devem encerrar o atendimento e apresentação musical às 23h. Os comerciantes devem fechar as portas às 23h30 para que a partir da meia-noite todos estejam em casa. Com exceção para casos de urgência e quem está trabalhando.

O atendimento do serviço delivery oferecido pelos estabelecimentos comerciais poderão continuar após o horário do toque de recolher, segundo o Comitê.

