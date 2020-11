DIAGNÓSTICO Novo levantamento do índice de dengue mantém Três Lagoas em alerta Mais de três mil moradores foram diagnosticados com dengue, entre os meses de janeiro e novembro, na cidade

28 NOV 2020 - 13h:00 Por Kelly Martins

O novo Levantamento Rápido do Índice de Infestação do Aedes Aegypti (LIRAa) de 2020, realizado em Três Lagoas, em novembro, apontou que o município ainda está em situação de alerta. Quase três mil moradores foram diagnosticados com a doença, desde o início de janeiro, e outras 30 pessoas ainda aguardam o resultado de exames laboratoriais.

Esse é o segundo monitoramento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e o resultado foi de 1,1%, o que mantém Três Lagoas na faixa amarela. Em janeiro de 2020, o primeiro levantamento do ano foi de 1,4%. Apesar da pequena redução no percentual, é necessário cuidado redobrado com a dengue.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o índice de infestação do mosquito é considerado satisfatório quando fica abaixo de 1%. A situação é de alerta quando está no intervalo entre 1% e 3,9%. Já quando é igual ou superior a 4% indica risco de surto.

O coordenador do Setor de Endemias, Alcides Ferreira, alerta que com o período de chuvas, o número de moradores diagnosticados com dengue pode subir. “Os moradores precisam cuidar dos quintais, limpar os terranos, porque os criadouros podem aumentar e consequentemente o número de casos confirmados”, destacou.