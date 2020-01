ENTREVISTA Novo mínimo: pouco ou só o possível? Economista avalia reajuste do mínimo e aponta dificuldades que o governo teria para conceder valor acima de R$ 41

12 JAN 2020 - 07h:00 Por Valdecir Cremon

O novo valor do salário mínimo, usado como referência para quase 50 milhões de trabalhadores brasileiros, é de R$ 1.039 desde primeiro de janeiro - um aumento de “apenas” R$ 41 sobre o valor usado até 31 de dezembro do ano passado por empresas e pela Previdência Social para o pagamento de salários, benefícios e aposentadorias. Se para a iniciativa privada o reajuste é “muito para quem paga e pouco para quem recebe”, para a Previdência qualquer centavo a mais causaria rombos maiores que os que se conhece.

Há muitos que esperavam um salário mínimo maior e quem apostasse em reajuste menor, considerando que a inflação segue com ritmo lento, dentro do centro das matas do governo. Ou seja, projetando correções menores para o mínimo. O economista e professor da UFMS do Campus de Três Lagoas, Marçal Rogério Rizzo fala sobre o tema.

Qual é a importância do salário mínimo para os brasileiros?

Marçal Rogério Rizzo – O aumento do salário mínimo expressa muita coisa para a vida dos brasileiros e para a economia do país como um todo. Para se ter uma ideia, o Dieese [Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos] estima que o salário mínimo é referência para 49 milhões de brasileiros. Aqui se enquadra os brasileiros que ganham o salário mínimo e aqueles que tem seu salário atrelado ao valor do salário mínimo. Há também os aposentados que tem suas aposentadorias ligadas ao salário mínimo e aí é o governo quem paga e, isso mexe diretamente com as contas públicas. Ainda há quem pague só o mínimo ou valores ligados a ele a seus colaboradores.

O aumento foi justo?

O reajuste foi de 4,1% que teve por base INPC, que é IBGE. Falar em valor justo ou mesmo aumento justo para o salário mínimo é algo difícil, justamente por termos perdido o poder de compra do mesmo em décadas passadas. O salário mínimo foi criado no final da década de 1930 pelas mãos do presidente Getúlio Vargas. Surgiu num contexto pós escravatura e para ser piso, contudo em muitos casos no período mais recente virou teto, já que há empregadores que já afirmam que o que podem pagar é no máximo o salário mínimo. O próprio governo encontra dificuldades para pagar mais do que o salário mínimo para grande parte dos aposentados, justamente por estar com as contas desequilibradas. Na verdade, em razão de muitos problemas estruturais da economia brasileira o salário mínimo passou a ser muito para quem paga e pouco para quem recebe, dessa forma como falaríamos em aumento justo. O que nos consola é que ao menos ficou próximo do índice de inflação, não tendo perda no poder de compra como já ocorreu em décadas passadas.

O mínimo teve perdas em seu poder de compra. Por que ocorreu isso?

Isso ocorreu especialmente nos períodos de alta inflação justamente em razão dos governos da época elevarem o valor do salário mínimo abaixo do valor real da inflação, dessa forma os preços subiram além do salário mínimo.

É possível um trabalhador sustentar uma família ganhando um salário mínimo?

Sabemos que isso é impossível. Sabemos que os números não mentem. O Dieese faz o levantamento do valor da cesta familiar, ou seja, faz um levantamento de uma cesta com uma quantidade de produtos para atender uma família com dois adultos e duas crianças e o valor dessa cesta já passa de R$ 1,2 mil. Outro cálculo feito pelo Dieese que tem ligação com o tema é o valor mínimo necessário para atender as despesas de um trabalhador e sua família com a alimentação, moradia, transporte, saúde, educação, vestuário, higiene, lazer e previdência e o valor é muito superior ao nosso salário mínimo atual. Hoje necessitaria aproximadamente R$ 3,8 mil. Agora é um problema complexo de ser solucionado, já que o salário mínimo atual se tornou pesado para o governo e empregadores até em razão do custo Brasil e pouco para o trabalhador receber.

O que seria interessante fazer com esse dinheiro?

Sugiro que poupe esse adicional inesperado ou descomprometido e, claro, invista de forma inteligente. Faça ele render. Temos que dar valor no que parece pouco. Esses R$ 41 pode parecer pouco, no entanto, já é um importante começo.