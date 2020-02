ECONOMIA Novo valor do seguro-desemprego começa hoje e desocupados aprovam A partir de hoje, o valor mínimo do benefício se iguala ao salário mínimo

11 FEV 2020 - 07h:41 Por Tatiane Simon

Começa a valer hoje o novo valor mínimo do seguro-desemprego. É que com o reajusto do salário mínimo no mês passado, valor do benefício também muda. Com o ajuste do governo, que passou o piso nacional para R$ 1.045, quem começa a receber o seguro a partir de hoje já conta com o novo benefício. Boa notícia para quem vai precisar da grana pelos próximos meses, como é o caso do técnico em segurança do trabalho, Janderson Bezerra. "Na verdade, acabei de sair da Caixa Econômica para sacar, pela primeira vez, o benefício. Com este novo valor, maior do que anterior, para nós, desempregados, é excelente. Estou em uma fase de transição e o dinheiro me dá suporte até encontrar outro emprego", opina.

O estudante Matheus Freitas concorda. "É um benefício temporário. É necessário que este desocupado não se acomode e procure por outro espaço no mercado de trabalho".

O valor máximo pago pelo seguro-desemprego é de R$ 1.813,03. Este total é pago para trabalhadores que tinham média salarial acima de R$ 2.666,29. O valor e a quantidade de parcelas pagas pelo seguro-desemprego dependem do tempo e do salário do trabalhador enquanto esteve empregado.

Quem trabalhou de seis a 11 meses recebe três parcelas. Quem trabalhou de 12 a 23 meses recebe quatro e quem trabalhou no mínimo 24 meses recebe 5 parcelas do seguro-desemprego.

Em Três Lagoas, o desempregado deve dar entrada no pedido do benefício na Casa do Trabalhador. O local fica na rua Monir Thomé, 86, no Centro.