TRêS LAGOAS Novos trechos de ruas e avenidas ganham lâmpadas de Led Lâmpadas comuns estão sendo substituídas em diversos pontos de Três Lagoas

8 SET 2020 - 14h:30 Por Kelly Martins

Lâmpadas comuns em ruas e avenidas, em Três Lagoas, estão sendo trocadas pelas de Led, que são mais eficientes e deixam as vias mais iluminadas. Diversos pontos da cidade já receberam esse tipo de instalação e, agora, a troca das lâmpadas é realizada naa avenidaa Aldair Rosa de Oliveira, circular da Lagoa Maior, trecho da Ranulpho Marques Leal, Antônio Trajano e em torno da Primeira Lagoa. Também nas ruas 15 de Junho e Coronel João Filgueiras.

De acordo com a prefeitura, a troca de lâmpadas de vapor metálico pelas de Led proporcionará a redução no consumo de energia elétrica e redução da manutenção dos equipamentos. Os bairros Vila Piloto e Jupiá também receberam as novas lâmpadas.