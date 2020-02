NO ANO Número de casos de dengue passa de 1.000 em Três Lagoas Boletim epimiológico mostra avanço da doença, com mais 208 notificações

11 FEV 2020 - 17h:20 Por Valdecir Cremon

A Secretaria de Saúdede Três Lagoas divulgou, nesta terça-feira (11), novos números da dengue e da Leishmaniose na cidade. referentes às seis primeiras semanas do ano. O total de infectados pelo mosquito Aedes aegypti passou dos mil casos.

O novo Boletim de Monitoramento da Dengue registra 1.009 notificações, considerando 208 registrados na segunda semana de fevereiro. Apesar de alto, o número não foi o maior para um período de sete dias. Na semana anterior houve 321 registros.

De todos os casps, 269 casos foram confirmados como positivos e 125 já descartados.

LEISHMANIOSE

O boletim revela que não houve mudanças nos números da Leishmaniose. A cidade possui registro de quatro casos notificados suspeitos, sendo apenas um positivo e três descartados.

O registro positivo ocorreu na segunda semana do ano e trata-se de uma mulher de 32 anos de idade, moradora no bairro Colinos, na região do Centro da cidade, que apresentou sintomas em outubro do ano passado e teve diagnóstico da doença confirmado em janeiro. Ela passou por tratamento e recebeu alta hospitalar.