Número de casos de dengue sobe com a chegada da chuva em Três Lagoas

10 DEZ 2020 - 07h:09 Por Kelly Martins

As altas temperaturas, em Três Lagoas, aliadas às pancadas de chuva, resultam em condições ideais para o aumento do risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é transmissor da dengue, zika e chikungunya. Nesta semana, 24 casos suspeitos de dengue foram registrados na cidade, conforme o último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.

Entre os meses de janeiro e dezembro, o total acumulado de casos notificados suspeitos chega a 4.144, sendo que 2.810 moradores tiveram o diagnóstico positivo para dengue. Por outro lado, 47 moradores ainda aguardam o resultado de exames laboratoriais.

