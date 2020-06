REDUÇÃO Número de casos de dengue tem queda de 60% em Três Lagoas Bloqueio químico é feito de casa em casa

7 JUN 2020 - 07h:00 Por Kelly Martins

Três Lagoas registrou 2.591 casos de dengue entre os meses de janeiro e junho. Mas o novo boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde desta semana aponta queda de 60% na quantidade de novos casos da doença na cidade, entre uma semana e outra. Foram nove moradores diagnosticados com dengue nos últimos sete dias ao passo que na semana anterior a quantidade registrada chegou a 23.

Segundo a secretaria, ainda há 56 moradores que apresentam os sintomas da doença e aguardam o resultado do exame laboratorial. A previsão é do cenário ficar positivo até novembro. Pelo menos é o que avalia o Setor de Endemias. No inverno a tendência é diminuir o índice por ser um período seco.

Apesar da queda no número de casos, a situação ainda é de alerta. Os agentes de endemias voltaram com o bloqueio químico nos quintais das residências contra o mosquito. O inseticida é aplicado de casa em casa, nos bairros que mais registraram casos da doença, na cidade.