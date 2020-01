DADOS POSITIVOS Número de crimes diminui no Estado em 2019 A Sejusp ressalta a queda nos crimes de furto em residência de 38%

18 JAN 2020 - 18h:00 Por Redação

Números almejados por vários, realidade sonhada por todos. Brasilândia, cidade distante de 65,5 quilômetros de Três Lagoas, tem um dos menores índices de violência do Estado.

Levantamentos feitos pela Sejusp (Secretária de Justiça e Segurança Pública), aponta que a cidade de Brasilândia, teve redução em seis, dos 12 índices analisados pela secretaria. O delegado de polícia Thiago José Passos da Silva, titular pela delegacia de Brasilândia destacou as ações criminosas que tiveram a maior redução na cidade que foi (furtos, furtos em residências, roubos simples e roubos em residências, furto de veículos e furto qualificado). Também ficou estável o número de homicídio culposo (acidente de trânsito) sendo dois casos registrados em 2019, e numero zero nos casos de assassinato, latrocínio (roubo seguido de morte), feminicídio e roubo de veículos. Números que se mantiveram iguais aos registrados em 2018.

A Sejusp ressalta a queda nos crimes de furto em residência de 38%, roubo de veículos queda de 91,7%, roubos em vias públicas redução de 50% e nenhum roubo a residência foi registrado em 2019 em Brasilândia alcançando a marca de 100% na redução contabilizado pela Sejusp.

O delegado Thiago Passos comemora os bons números de 2019 em relação a 2018, mas ressalta que o ideal é sempre buscar melhorar os números com muito trabalho e dedicação, para que cada vez mais a população tenha uma cidade ainda melhor para se viver em paz.

A Sejusp não divulgou números detalhados sobre as reduções dos índices da criminalidade de Três Lagoas, mas no geral a secretaria destaca a diminuição nos crimes contra a vida que caíram 13,3% se comparado 2018 que teve 57 mortes, e em 2019 43 homicídios. Houve queda nos crimes de roubo em comércios redução de 30%, roubos a veículos 29,4%, e ocorrências em vias públicas como furtos, roubos tiveram queda de 16,6% em 2019, se comparado a 2018, segundo dados divulgados pela Sejusp (Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul).

Tentamos contato com o delegado regional da Polícia Civil delgado Rogério Market Faria, para a divulgação dos crimes que tiveram redução, se manteve estavel ou que possa ter ocilado negativamente, mas até o fechamento desta edição, não tivemos resposta da Delegacia Regional de Polícia Civil.