DIA NACIONAL DO DIABETES Número de diabéticos em Três Lagoas aumenta e 4 mil pacientes estão em tratamento Dia Nacional do Diabetes é lembrado nesta sexta-feira (26)

26 JUN 2020 - 11h:00 Por Kelly Martins

Saiba Mais Três dos 5 pacientes que morreram de Covid em Três Lagoas eram diabéticos e hipertensos

O número de pacientes em tratamento por diabetes aumentou, em Três Lagoas. Conforme levantamento obtido pelo JPNews, a quantidade de diabéticos atendidos atualmente pelo Programa Municipal Hiperdia é, em média 4.101. A quantidade está dividida entre pacientes portadores de diabetes tipo 1 e tipo 2.Em 2019, o número de pacientes em tratamento foi de 3.830. Já no anterior, 2.769.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente, no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. A doença tem se tornado uma epidemia e estimativas Organização Mundial da Saúde (OMS) dão conta de que até 2025, a previsão é de que o número de afetados chegue quase a 400 milhões.

O Dia Nacional do Diabetes é lembrado nesta sexta-feira (26). As informações de óbitos de pessoas com associação de Covid-19 e diabetes demonstram desafios importantes para a população e para profissionais de saúde. A melhor forma de prevenir é praticando atividades físicas regularmente e alimentação saudável.

Das cinco pessoas que morreram em Três Lagoas por conta da Covid-19, três sofriam com hipertensão e diabetes. Já no Estado, 23 vítimas que morreram também enfrentavam o mesmo problema.

A doença

Existem três tipos de diabetes, o tipo 1, o tipo 2 e o diabetes gestacional. A causa do diabetes tipo 1 é desconhecida e as pessoas que vivem com essa doença precisam da administração diária de insulina para sobreviver. O tipo 2 atinge a vasta maioria das pessoas no mundo e, geralmente, é resultado do excesso de peso e da inatividade física. Antigamente percebido apenas em adultos, o diabetes tipo 2 está crescendo também entre as crianças e pessoas jovens. Diabetes gestacional é uma condição temporária que ocorre quando os valores de glicose no sangue aumentam, mas continuam abaixo dos outros diagnósticos de diabetes.

Sintomas

Urinar com frequência, falta de energia e disposição, perda acentuada de peso, aumento do apetite, impotência sexual, feridas que demoram a cicatrizar, hipertensão, níveis altos de colesterol e triglicérides, medicamentos, como os à base de cortisona, estresse emocional e sede excessiva são sintomas e fatores que podem indicar a possibilidade da existência do diabetes.