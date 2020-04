DETERMINAÇÃO Número de pedidos delivery cresce 60% em restaurantes e lanchonetes Novo decreto da Prefeitura de Três Lagoas tem validade de 15 dias e acaba no dia 22 de abril para estabelecimentos

12 ABR 2020 - 08h:00 Por Kelly Martins

O toque de recolher em Três Lagoas,inicia a partir das 22h e é uma das medidas estabelecidas em decreto publicado pela prefeitura do município para conter a transmissão da Covid-19. Porém, o horário é de grande fluxo no quesito atendimento nas lanchonetes, restaurantes e bares que oferecem o serviço de entrega delivery.

Por isso, a administração municipal publicou um novo regulamento, que permite a entrega em domicílio de alimentos e medicamentos após o horário do toque de recolher. Mas, para isso, é necessário que o entregador também cumpra as normas e medidas de prevenção de combate à doença.

O presidente da Associação de Bares e Restaurantes de Três Lagoas (Abrasel), Marcos Antônio Júnior, explica que 60% dos atendimentos estão concentrados após as 20h30. “Momento em que a família está em casa e que normalmente solicitam esse serviço. Por isso, o decreto anterior estava dificultando o trabalho do setor e encaminhamos o pedido para a prefeitura para que adiasse o horário”.

Ele disse ainda que os funcionários dos estabelecimentos que atendem em domicílio estão cumprindo as exigências de prevenção do coronavírus, como a utilização de máscaras, luvas, álcool em gel. “Vale destacar que o consumidor deve manter a distância do entregador no momento da entrega. Todos devem ficar atentos com as ações diárias de combate”, observou.

TRAILER E CARRINHO

No caso dos estabelecimentos ambulantes, a medida do Executivo sobre a forma de atendimento ao consumidor é um pouco diferente. Conforme a Abrasel, se o trailer estiver em frente da residência do proprietário, a venda direta ao consumidor deve ser feita até às 21h e após esse horário inicia o serviço delivery. “Se o trailer ou carrinho estiver em algum espaço público, como ruas ou avenidas, o atendimento deve ser encerrado às 21h e não é permitido o delivery no local”, explicou o presidente da Associação.

ORIENTAÇÃO

A Abrasel ainda orienta os estabelecimentos comerciais a oferecer o pagamento online sempre que possível. Caso o pagamento seja em dinheiro, o troco deve ser colocado dentro de um saquinho, e as maquininhas podem ser envelopadas com filme plástico a cada uso.

Além disso, os estabelecimentos devem manter as marcações no chão para os distanciamento entre as pessoas. “Nós queremos que as pessoas fiquem em casa, mas não deixem de ter prazeres. Mas, é claro, com todas as recomendações necessárias”, disse Marcos Júnior.

Muitos proprietários de lanchonetes e restaurantes garantem que estão tentando de tudo para a sobrevivência. “O delivery não é a solução do problema, é um paliativo”, disse um deles.