TEMPO SECO Número de queimadas aumenta 46% neste ano, comparado a 2019 Antes mesmo de encerrar junho, já são 132 ocorrências em Três Lagoas

27 JUN 2020 - 07h:30 Por Ana Cristina Santos

O inverno e período de estiagem nem bem começaram, mas o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas já registra aumento de 46,6% no número de queimadas em pastagem se comparado ao mesmo período do ano passado. No primeiro semestre de 2019, o 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros registrou 90 queimadas em vegetação. Neste mês, antes mesmo de encerrar junho, já são 132 ocorrências.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente registrou neste ano, 82 denúncias de queimadas em terrenos baldios, e em lixo que os moradores varrem do quintal, na calçada e colocam fogo. No mesmo período do ano passado, foram 80 denúncias.

A secretária de Meio Ambiente, Maysa Costa, afirma que falta conscientização por parte de alguns moradores de Três Lagoas, pois a fumaça das queimadas geram problemas respiratórios e, nesta época do ano, aumentam os casos de gripe, aliado aos sintomas da Covid, gerando ainda mais preocupação.

Além da falta de conscientização, a secretária ressalta que essa questão de queimadas em Três Lagoas é cultural.