DICASA Nutricionista dá dicas de como iniciar o projeto verão 2020 Programa ‘A Casa é Sua’ iniciou uma série de reportagens com dicas de como correr atrás do prejuízo

13 JAN 2020 - 10h:49 Por Steffany Pincela

Via de regra quase todas as pessoas se perdem na dieta nas festas de fim de ano. São tantas comemorações, festas na empresa, amigo-secreto, comemorações em família e o que não falta é motivo para comer e beber muito.

Desta forma, após as festas é comum estarem com o abdômen inchado, sentindo-se mal. Para dar dicas de como correr atrás do prejuízo, o programa “A Casa é Sua” iniciou a #projetoverão2020, com dicas de como perder peso após as comemorações de fim de ano.

Confira a primeira dica: